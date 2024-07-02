Роднина — о квотах юниорам на серию Гран-при: «Меняют гнев на милость»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил квоты на участие российских фигуристов в юниорской серии Гран-при на будущий сезон.

«Естественно я довольна. Я всегда за то, чтобы наши ребята выступали. Можно сказать, меняют гнев на милость. Думаю, и взрослых в будущем начнут допускать. Никакое наказание не существует постоянно. Другой вопрос, все эти наказания носят политический характер. Поэтому это особенно неприятно. Если бы это было за ошибки или промахи спортсменов, судейства или руководства федерации, но это не так», — сказала Роднина «СЭ».

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация, что Международный союз конькобежцев не планирует допускать россиян к соревнованиям и в следующем сезоне.

Денис Сафронов