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Тарасова отреагировала на пропуск Медведевой московского «Гран-при»

13:58
Евгения Медведева. Фото USA Today Sports Медведева исключена из списка участниц «Гран-при» Москвы. Фото "СЭ"
Евгения Медведева. Фото USA Today Sports
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» новость о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не сможет принять участия на «Гран-при» в Москве из-за травмы.

— Мы можем только пожелать Жене здоровья, — сказала Тарасова «СЭ». — Самое главное, чтобы у нее ничего не болело и она полноценно восстановилась. А турнир большой, выступают все.

Не знаю, сможет ли она вернуться на свой уровень после долгого перерыва. Этот вопрос нужно адресовать ее тренеру Этери Георгиевне Тутберидзе. (Сергей Федоров)

«Гран-при» в Москве запланировано на 20-22 ноября. Также Евгения Медведева пропала из-за списка участниц на официальном сайте турнира.

Медведева исключена из списка участниц "Гран-при" Москвы. Фото "СЭ"
Медведева исключена из списка участниц «Гран-при» Москвы. Фото «СЭ»

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