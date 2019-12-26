Тарасова и Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России

Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов превзошли мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. Они получили за свой прокат 83,91 балла.

Их результат превысил мировой рекорд, однако он не будет ратифицирован, так как был установлен на внутренних соревнованиях. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин/Хань Цун (81,27).

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