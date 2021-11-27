Российские танцоры Елизавета Худайбердиева/Егор Базин рассказали о том, что сделали два чистых проката на этапе «Гран-при» в Сочи, но остались недовольны оценками.

Худайбердиева: Какой-то анализ сейчас трудно сделать спустя две минуты после проката. Мы точно не расстроены — сделали то, что смогли сделать. Если что-то было не так, как хотелось, то это сейчас наш максимум.

Базин: Оценки только немного не радуют, а катание было хорошим. Нужно решать свои проблемы, чтобы не вылазили на следующих стартах. А так были чистые прокаты. Пока других стартов до чемпионата России не планируем, но как решит федерация и тренерский штаб.

За произвольный танец пара набрала 106,46 балла. По сумме выступлений они получили 177,51 балла.