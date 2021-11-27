Коляда поделился планами на будущее и подвел итог выступлению в Сочи

Бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда рассказал об ожиданиях от финала «Гран-при».

— Хочу поблагодарить всех членов нашей команды, с которыми мы плодотворно работаем, и всех, кто верит в меня и поддерживает. Эмоции... я пока не понял, что за эмоции. Видимо, начинает накрывать усталость после проката. Я думаю, это (финал «Гран-при» — прим. «СЭ») будет очень интересно, поскольку я люблю Японию и мне нравится там выступать. Там замечательные болельщики. У нас у нас есть некие новые идеи на будущие старты, будем их воплощать.

— Какие ощущения после прокатов на этом турнире?

— У меня смешанные чувства — что-то получилось, что-то нет. Морис правильно сказал —атмосфера была захватывающая и, как бы это сказать, заряженная энергией. Морис, может, ответишь вместо меня? У меня язык не хочет работать (смеется, когда Морис Квителашвили подсказывает Коляде, как ответить). Спасибо, Сочи! Что-то возьму на будущее.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.