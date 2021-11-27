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Хромых выступит в новом платье в произвольной программе на «Гран-при России»

16:17
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Российская фигуристка Майя Хромых выступит в новом платье в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Сочи.

Спортсменка вышла на тренировку в черном блестящем платье с красными вставками и вырезом на спине. Видео опубликовал один из фанатских аккаунтов в Instagram.

Публикация от ФАНсектор (@f.u.n.sector)

После короткой программы на «Гран-при России» Хромых занимает пятое место. Произвольные программы девушки представят 27 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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