Хромых выступит в новом платье в произвольной программе на «Гран-при России»

Российская фигуристка Майя Хромых выступит в новом платье в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Сочи.

Спортсменка вышла на тренировку в черном блестящем платье с красными вставками и вырезом на спине. Видео опубликовал один из фанатских аккаунтов в Instagram.

После короткой программы на «Гран-при России» Хромых занимает пятое место. Произвольные программы девушки представят 27 ноября.