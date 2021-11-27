Хромых выступит в новом платье в произвольной программе на «Гран-при России»
16:17
Российская фигуристка Майя Хромых выступит в новом платье в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Сочи.
Спортсменка вышла на тренировку в черном блестящем платье с красными вставками и вырезом на спине. Видео опубликовал один из фанатских аккаунтов в Instagram.
После короткой программы на «Гран-при России» Хромых занимает пятое место. Произвольные программы девушки представят 27 ноября.
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю