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30 июня, 10:45

Список новых программ японских фигуристов на сезон-2026/2027

Японские фигуристы представили программы на сезон-2026/2027
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ами Накаи.
Фото AFP

Шоу фигуристов Dreams on Ice — 2026 состоялось в Японии с 26 по 28 июня. На мероприятии японские спортсмены представили новые программы на сезон-2026/2027. «СЭ» публикует список.

Программы японских фигуристов на сезон-2026/2027

  • Ами Накаи (короткая программа) — Por una cabeza
  • Монэ Тиба (короткая программа) — James Bond
  • Юна Аоки (произвольная программа) — Cirque de Soleil
  • Таига Нисино (короткая программа) — Rhapsody in blue
  • Рио Наката (короткая программа) — Alive
  • Мао Симада (короткая программа) — Between two worlds
  • Мао Симада (произвольная программа) — Waloyo Yamoni
  • Маюко Ока (короткая программа) — Don Quixote
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