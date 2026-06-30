Список новых программ японских фигуристов на сезон-2026/2027
Японские фигуристы представили программы на сезон-2026/2027
Шоу фигуристов Dreams on Ice — 2026 состоялось в Японии с 26 по 28 июня. На мероприятии японские спортсмены представили новые программы на сезон-2026/2027. «СЭ» публикует список.
Программы японских фигуристов на сезон-2026/2027
- Ами Накаи (короткая программа) — Por una cabeza
- Монэ Тиба (короткая программа) — James Bond
- Юна Аоки (произвольная программа) — Cirque de Soleil
- Таига Нисино (короткая программа) — Rhapsody in blue
- Рио Наката (короткая программа) — Alive
- Мао Симада (короткая программа) — Between two worlds
- Мао Симада (произвольная программа) — Waloyo Yamoni
- Маюко Ока (короткая программа) — Don Quixote
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