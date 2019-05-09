Соловьев провел тренировку с Ильиных. Видео

Российский фигурист Дмитрий Соловьев провел тренировку с олимпийской чемпионкой-2014 в командных соревнованиях по фигурному катанию Еленой Ильиных.

Соловьев выступал в дуэте с Екатериной Бобровой, с которой завоевал серебро Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях. Ильиных выступала в паре с Русланом Жиганшиным. Фигуристка пропустила два последних сезона.

- По многочисленным просьбам. Признаюсь, мне прислали сотни писем с уговорами встать с Леной в пару, вернуться в спорт и показать хоть кусочек с тренировки. Пожалуйста, одно из условий выполнено, – написал Соловьев в своем Инстаграме.

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