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Рудковская опровергла информацию о покрытии долга за переход Парсеговой

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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опровергла информации о погашении долга Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда. В мае 2023 года Парсегова покинула группу Плющенко и вернулась тренироваться под руководством Этери Тутберидзе, которую представляла до сезона-2020/21.

«Деньги мы не получили. Ни на расчетный счет академии, ни в кассу академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель с открытой тренировки.

И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед академией за Парсегову был закрыт и проблемы больше нет, что преподносится в СМИ как свершившийся факт, то остается только по классике спросить у мамы: «Где деньги, Зин?», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

8 сентября команда Тутберидзе сообщила, что полностью покроет долг 12-летней Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». 9 сентября в Центре фигурного катания Тутберидзе прошла платная открытая тренировка, часть средств с которой пойдет на погашение долга.

Источник: Telegram-канал Яны Рудковской
Арина Парсегова
Яна Рудковская
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