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Милан-2026

26 сентября, 22:52

Тарасова выразила надежду на то, что ISU вернет россиян на международные соревнования

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в коментарии «СЭ» отреагировала на новость о том, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) намерен обсудить вопрос допуска российских фигуристов до участия в соревнованиях под эгидой организации.

Также сообщается, что в ходе меропрития будет поднят и вопрос участия в квалификации к Олимпийским играм для спортсменов из РФ и Белоруссии.

«Жду положительных новостей. Я уже здесь проработала сто лет. Что ж такое! Тяжело быть столько времени в изоляции. Получается, уже три года нигде не участвуем. Наши спортсмены на протяжении многих лет выигрывали чемпионаты Европы, мира и Олимпиады. А наши тренеры преподавали во всех странах. Очень надеюсь, что одобрят наше возвращение», — сказала Тарасова «СЭ».

Заседание откороется 27 сентября и продлится до 28 сентября.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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