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Сегодня, 19:07

Роднина: «Когда выступают, чтобы не потерять форму и получать стипендию — мне это неинтересно»

Зарина Халимхонова
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии «СЭ» высказалась об уровне фигурного катания в России.

— На сегодняшний день в России пять действующих фигуристок, которые могли бы бороться за лицензию на чемпионат мира-2025 в случае допуска сборной. Говорит ли это о кризисе фигурного катания?

— Давайте дождемся этот случай, и тогда будем анализы. Это не кризисное число. Раньше это количество завоевывали на отборочных соревнованиях, но мы полтора года уже не соревнуемся. Соответственно, у наших спортсменов нет никаких рейтингов. Поэтому число допускающих такое маленькое. Я не видела прокаты, тем более они — не показатель. Надо дождаться чемпионата России, — сказала Роднина «СЭ».

Бывшая фигуристка также отметила, что не следит за национальным чемпионатом по фигурному катанию.

«Как поддерживать уровень катания в стране — вопрос к тренеру и спортсмену. У них должна быть четкая программа и мотивация, к чему и как они готовятся. Когда знаешь, что впереди ничего не светит — поддерживаешь форму, чтобы не получить травмы, заработать какие-то деньги... Зачем рисковать делать прыжки ультра-си, когда нет международных соревнований? Мы полтора года не видели мирового катания, так как наше телевидение ничего не показывало. Пользоваться бандитскими сайтами мне было неинтересно. И я не смотрела наши внутренние соревнования, потому что в спорте интересен спорт. А когда выступают, чтобы не потерять форму и числиться в списке сборной страны, чтобы получать стипендию, мне это неинтересно», — добавила Роднина.

14-15 сентября в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2024/25 состоится турнир по фигурному катанию на льду озера Байкал. Также в рамках отечественных соревнований пройдут финал «Гран-при», чемпионат России, Кубок Первого канала среди юниоров и еще несколько командных турниров.

Фигурное катание
Ирина Роднина
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