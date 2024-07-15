Рудковская после интервью мамы фигуристки Парсеговой: «Адвокаты изложат нашу позицию в суде»

«СЭ» опубликовал интервью мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой — Натальи Парсеговой, в котором она подробно изложила свою позицию по иску от академии «Ангелы Плющенко».

В начале июня стало известно, что школа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подала на Наталью Парсегову в суд с требованием возместить 1,9 миллиона рублей на подготовку в связи с преждевременным расторжением договора и переходом в другую школу. Суд состоится 17 июля.

После интервью с Натальей Парсеговой «СЭ» связался со второй стороной конфликта. Генеральный директор и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская так ответила на наш запрос: «Не комментирую судебные процессы. Предпочитаю в суде доказывать правоту. Наши адвокаты изложат нашу позицию в суде».