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Реакция Орсера на прокат короткой программы Медведевой

15 ноября 2019, 22:55
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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер эмоционально реагировал на прокат своей подопечной в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве. Канадский специалист радовался каждому исполненному элементу, особенно проявляя эмоции после прыжков.

Медведева чисто откатала короткую программу. Она без падений исполнила весь прыжковый контент — каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Она набрала за свой прокат 76,93 балла и занимает первое место после короткой программы.

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