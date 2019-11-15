Реакция Орсера на прокат короткой программы Медведевой

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер эмоционально реагировал на прокат своей подопечной в короткой программе на этапе «Гран-при» в Москве. Канадский специалист радовался каждому исполненному элементу, особенно проявляя эмоции после прыжков.

Медведева чисто откатала короткую программу. Она без падений исполнила весь прыжковый контент — каскад тройной флип+тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Она набрала за свой прокат 76,93 балла и занимает первое место после короткой программы.