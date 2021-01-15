Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал «СЭ» пост с извинениями от хореографа Алексея Железнякова.

— Видел этот пост. Принимаю только личную беседу и личные извинения, — сказал Плющенко «СЭ». — У него есть мой телефон, пускай набирает и говорит, что у него вообще такое произошло. А то там кто-то ему наговорил, кто-то ему что-то сделал. Какие-то детские истории. А когда запахло жареным — включает заднюю. Надо отвечать за свои слова. Если мужчина, то нужно отвечать. Возможно, кто-то действительно ввел его в заблуждение. Однако перед тем, как в мой адрес высказывать гадости, надо было взвесить все за и против.

Напомним, Железняков на странице во ВКонтакте несколько дней назад написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Однако позже он удалил эту публикацию.

Плющенко в свою очредь принял вызов хореографа, заявив, что любит драться. Жена фигуриста Яна Рудковская также отреагировала на скандальный пост Железнякова, пообещав, что лично встретит хореографа. После реакции Плющенко на вызов, Железняков заявил, что таким образом хочет заткнуть фигуристу рот.

(Сергей Федоров)