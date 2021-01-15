Железняков не будет драться с Плющенко: «Я обязан извиниться и забрать свои слова обратно»

Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, на своей странице во ВКонтакте извинился перед Евгением Плющенко.

— Друзья, я хочу сделать небольшое заявление по произошедшему конфликту. Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост.

Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво. Но как бы то ни было, после этого я обязан извиниться и забрать свои слова обратно. Да, провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймете, — написал Железняков.

Пост во ВКонтакте Алексея Железнякова.

Напомним, Железняков на странице во ВКонтакте несколько дней назад написал пост, в котором вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона и тренера. Плющенко в свою очередь принял вызов хореографа, заявив, что любит драться.

Жена фигуриста Яна Рудковская также отреагировала на скандальный пост Железнякова, пообещав, что лично встретит хореографа. После реакции Плющенко на вызов, Железняков заявил, что таким образом хочет заткнуть фигуристу рот. Комментатор Дмитрий Губерниев вызвался прокомментировать данный поединок.