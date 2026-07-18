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18 июля, 17:40

Трусова о возможном участии в реалити-шоу: «С нашим графиком это невозможно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможном участии в реалити-шоу.

«Поступало много предложений поучаствовать в реалити-шоу. Но с нашим графиком это невозможно. И маленький ребенок не может находиться без нас», — сказала Трусова на «VK Fest-2026».

Трусова является серебрянной призеркой Олимпийских игр-2022. На ее счету бронза чемпионата мира-2022. На чемпионате Европы фигуристка выигрывала бронзу и серебро.

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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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