Трусова о возможном участии в реалити-шоу: «С нашим графиком это невозможно»

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможном участии в реалити-шоу.

«Поступало много предложений поучаствовать в реалити-шоу. Но с нашим графиком это невозможно. И маленький ребенок не может находиться без нас», — сказала Трусова на «VK Fest-2026».

Трусова является серебрянной призеркой Олимпийских игр-2022. На ее счету бронза чемпионата мира-2022. На чемпионате Европы фигуристка выигрывала бронзу и серебро.