Медведева прокомментировала слова Орсера о «лучшей форме за всю ее жизнь»

Российская фигуристка Евгения Медведева, занимающая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при» отметила, что находится в лучшей форме за все тренировок у Брайана Орсера.

Спортсменка начала работать со специалистом с июня 2018 года.

— Я сейчас в лучшей форме, в которой меня когда-либо видел Брайан, — cказала Медведева. — Я делаю сейчас все максимально качественно, но скажу вещь, которую не все любят: делаю не так много, как я делала в 15 лет. Все помнят, как быстро у меня все крутилось и шло. Давайте будет честными, в 29 лет мне будет сложнее, чем сейчас.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)

«Медведева сейчас в лучшей форме за всю ее жизнь». Орсер — о подготовке фигуристки к этапу «Гран-при» в Москве