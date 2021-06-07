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Медведева, Энберт и Авербух провели мастер-класс для детей

22:25
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Фигуристы Евгения Медведева, Александр Энберт, Оксана Домнина и Роман Костомаров, принимающие участие в шоу Ильи Авербуха, провели мастер-класс для детей.

«Старт лета — отличное время для старта (или продолжения) обучения. Звезды ледового спектакля «Анна Каренина» провели мастер-класс по фигурному катанию в спорткомплексе «Чкалов Арена», который скоро откроется в Тушино.

Наши фигуристы с удовольствием поделились своими навыками и показали начинающим спортсменам, как кататься, чтобы стать профессионалом. Ребята скользили по льду, делали несложные упражнения и внимательно слушали советы от чемпионов», — говорится в Instagram ледового шоу.

 

Премьера ледового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина» состоится 9 июля в Сочи.

 

 

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