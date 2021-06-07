Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме золото и бронзу в парном катании завоевали дуэты Москвиной — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский.