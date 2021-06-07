Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»
21:00
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме золото и бронзу в парном катании завоевали дуэты Москвиной — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский.
Дополнительная информация:
Читайте также
Мейвезер не смог нокаутировать Логана Пола. Блогер атаковал в начале боя, выжил в середине, а в конце кривлялся
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю