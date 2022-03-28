Губерниев раскритиковал олимпийскую чемпионку Габриэлу Пападакис

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Габриэлы Пападакис.

Ранее французская фигуристка заявила, что на чемпионате мира без русских меньше напряжения.

«Она права, что без русских легче. В том смысле, что нет приличных соперников. Это то же самое, если бы я вышел на дистанцию по лыжам на чемпионате мира без всех лыжников элиты. Вместо этого бы соревновался с детьми из пятого класса. И сказал бы: ой, как хорошо! Такие заявления, что без кого-то легче... Это убивает дух соперничества. К таким заявлениям нужно относиться умозрительно. Габриэла пукнула в вечность! Нужно уважать себя и спорт. А она не уважает ни себя, ни спорт. О чем тут говорить?» — сказал Губерниев «СЭ».

26 марта Пападакис в парсе с Гийом Сизероном стали чемпионами мира. Фигуристы показали лучший результат в обеих программах и в сумме набрали 229,82, побив мировые рекорды (в ритм-танце, произвольном танце и по сумме). За произвольный прокат они получили 137,09 балла. Прежний рекорд был установлен ими на этапе «Гран-при» в Японии в апреле 2019 года (136,58 балла). В сумме французы также превзошли собственное мировое достижение, установленное на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (226,98 балла).

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.