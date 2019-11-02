Косторная победила на этапе «Гран-при» во Франции, Загитова — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 16-летняя спортсменка набрала 236,00 балла в сумме, чисто исполнив два тройных акселя в произвольной программе.
Второй стала олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 Алина Загитова. Она набрала 216,06 балла в сумме.
Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).
Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла последнее место (144,89).
Гренобль (Франция)
«Гран-при»
Женщины
Произвольная программа
1. Алена Косторная (Россия) — 159,45
2. Мэрайя Белл (США) — 142,64
3. Алина Загитова (Россия) — 141,82
4. Каори Сакамото (Япония) — 135,16
5. Старр Эндрюс (США) — 113,95
6. Николь Шотт (Германия) — 112,46...
11. Мария Сотскова (Россия) — 94,51
Итог
1. Алена Косторная (Россия) — 236,00
2. Алина Загитова (Россия) — 216,06
3. Мэрайя Белл (США) — 212,89
4. Каори Сакамото (Япония) — 199,24
5. Старр Эндрюс (США) — 180,54
6. Вакаба Хигути (Япония) — 174,12...
11. Мария Сотскова (Россия) — 144,89
Прокат Алины Загитовой
Прокат Алены Косторной