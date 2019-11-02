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Косторная победила на этапе «Гран-при» во Франции, Загитова — вторая

22:45
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Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе «Гран-при» во французском Гренобле. 16-летняя спортсменка набрала 236,00 балла в сумме, чисто исполнив два тройных акселя в произвольной программе.

Второй стала олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 Алина Загитова. Она набрала 216,06 балла в сумме.

Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

Еще одна россиянка Мария Сотскова заняла последнее место (144,89).

Гренобль (Франция)

«Гран-при»

Женщины

Произвольная программа

1. Алена Косторная (Россия) — 159,45

2. Мэрайя Белл (США) — 142,64

3. Алина Загитова (Россия) — 141,82

4. Каори Сакамото (Япония) — 135,16

5. Старр Эндрюс (США) — 113,95

6. Николь Шотт (Германия) — 112,46...

11. Мария Сотскова (Россия) — 94,51

Итог

1. Алена Косторная (Россия) — 236,00

2. Алина Загитова (Россия) — 216,06

3. Мэрайя Белл (США) — 212,89

4. Каори Сакамото (Япония) — 199,24

5. Старр Эндрюс (США) — 180,54

6. Вакаба Хигути (Япония) — 174,12...

11. Мария Сотскова (Россия) — 144,89

Прокат Алины Загитовой

Прокат Алены Косторной

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