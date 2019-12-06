Косторная допустила несколько ошибок в короткой программе на тренировке перед финалом «Гран-при»

Победительница двух этапов «Гран-при» Алена Косторная во время тренировочного проката короткой программы в Турине перед финалом серии допустила три ошибки.

Фигуристка приземлила на две ноги стартовый элемент — тройной аксель, тройной лутц был исполнен с касанием льда рукой, а выезд с тройного флипа получился с ошибкой, из-за чего Косторная не смогла добавить к нему тройной тулуп и превратить его в каскад.

Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции