«Некогда ощущать себя олимпийскими чемпионами». Кондратюк и Щербакова рассказали об эмоциях после Игр в Пекине

Кондратюк и Щербакова рассказали об эмоциях после Игр в Пекине

Капитаны команд на Кубке Первого канала Марк Кондратюк и Анна Щербакова рассказали, успели ли они почувствовать себя олимпийскими чемпионами. На Играх в Пекине Щербакова выиграла в женском одиночном катании, а Кондратюк — в составе команды российских фигуристов.

Аня: Сейчас все мои мысли о том, что нужно хорошо завершить сезон. Выступить на последнем старте. Так что на данный момент я об этом не думаю.

Марк: Солидарен с Аней. Все мысли о Кубке Первого канала. Нужно поддерживать команду. И, по возможности, привести ее к победе. Как-то некогда ощущать себя олимпийским чемпионом.

По итогам первого дня соревнований выигрывает команда «Время первых» со счетом 72:71.