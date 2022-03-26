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Сегодня, 21:13

Кондратюк отказался отвечать на вопрос о поддержке команды от Трусовой

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк не стал отвечать на вопрос о поддержке «Времени первых» от Александры Трусовой.

Серебряный призер Игр в Пекине пожелала удачи команде в своем Telegram-канале, выложив фотографию с Марком, Александром Самариным и Евгенией Медведевой.

Напомним, команда Кондратюка «Время первых» лидирует по итогам коротких программ на Кубке Первого канала. По итогам трех видов лидировала «Красная машина» Анны Щербаковой, но после выступлений женщин лидерство сменилось.

Александра Трусова
Марк Кондратюк
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