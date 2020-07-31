Ирина Роднина: «Сомневаюсь, что Загитова вернется»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что победительница Игр-2018, чемпионка мира-2019 Алина Загитова будет выступать только в шоу.

— В последнее время она выступала в шоу, мы давно не видели ее в официальных стартах, — сказала СЭ Ирина Роднина. — Если вы хотите знать мое мнение, то я сомневаюсь, что она вернется. Понимаю, что меня теперь 150 раз обругают все ее фанаты... Я видела, как Алине тяжело дался последний полноценный сезон. Особенно чемпионат мира-2019, который она выиграла на разрыв аорты. На нее работала вся команда. Сможет ли она повторить все это — большой вопрос.

В середине декабря 2019 года Загитова приостановила свою карьеру. Она пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске (25-29 декабря) и досрочно завершила сезон. После этого 18-летняя спортсменка выступала только в ледовых шоу. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Родниной