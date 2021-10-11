Фигурное катание с 11 по 17 октября: все турниры
2-ой этап Кубка России
Когда: 10-14 октября (вс-чт)
Где: Йошкар-Ола, Россия
Кто выступит: Мария Захарова, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Александр Самарин, Артём Лежеев и другие
Полный список участников: здесь.
Budapest Trophy
Когда: 14-17 октября
Где: Будапешт, Венгрия
Кто выступит: Анна Щербакова, Софья Самодурова, Майя Хромых, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Маттео Риццо, Ника Егадзе, Карина Акопова/Никита Рахманин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и другие.
Полный список участников и таблица — здесь.
Asian Open Trophy
Когда: 14-16 октября
Где: Китай, Пекин
Кто выступит: Каори Сакамото, Боян Цзинь, Юма Кагияма, Шун Сато, Джунхван Чха, Вэньцзин Суй/ Цун Хань и другие
Полный список участников — здесь.
Ice Star
Когда: 14-17 октября
Где: Минск, Белоруссия
Основная информация по турниру — здесь.
Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина
Когда: 15-19 октября
Где: Санкт-Петербург, Россия
Основная информация по турниру — здесь.
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