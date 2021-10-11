Медведева рассказала, почему решила пропустить олимпийский сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала причину пропуска олимпийского сезона.

«Я для себя решила, что нынешний сезон точно пропущу. Вообще не стоит даже пытаться. Не хочется в миллионный раз рассказывать про повреждения, но ключевую роль сыграли именно они», — рассказала Медведева на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Фигуристка отметила, что получает удовольствие от участия во многих шоу и спектаклях.

«Когда спортсмен говорит, что заканчивает карьеру, то его провожают как на похороны. Со льда я не уходила, меня стало даже больше. Только за лето откатала 48 спектаклей! И я получаю от этого удовольствие», — сказала она.

В прошлом сезоне 21-летняя фигуристка не принимала участия в официальных соревнованиях из-за обострившейся травмы спины. В настоящее время Медведева принимает участие в съемках нового сезона шоу «Ледниковый период».