Щербакова заявила, что ей не хватало зрителей на чемпионате мира

Чемпионка мира Анна Щербакова после выступления на шоу своего тренера Этери Тутберидзе в Казани рассказала о своих впечатлениях от мероприятия и ощущениях после победы на турнире в Стокгольме.

«Мы очень быстро приступили обратно к тренировкам. Постепенно какое-то осознание приходит, но пока нет. Думаю, мне потребуется еще много времени.

Так как у меня еще будут соревнования, я немного в другой ситуации, чем другие ребята. Для других это конец сезона, а для меня — подготовка к командному турниру. Поэтому тренировка здесь проходила активно, на выступление я настраивалась так, что это именно подготовка к соревнованиям. Однако мне, честно говоря, невероятно легко каталось здесь. Возможно, потому что я почувствовала эмоции от публики: тут был полный зал. На чемпионате мира мне зрителей очень не хватало. У меня было столько сил, я прямо летела в прокате, даже удивилась. Возможно, на мире этого не хватало", — сказала Щербакова.

(Рустам Имамов)