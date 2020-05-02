Администрация комплекса Flat Hachinohe, в которую входит спортивная Flat Arena, ответила на запрос «СЭ» о том, проводит ли занятия на катке российская фигуристка Евгения Медведева. Ранее японские болельщики утверждали, что Медведева якобы нарушает карантин и проводит в Хатинохе тренировки. С 29 апреля по 6 мая согласно официальной информации на сайте все сооружения в комплексе закрыты.

— Надеемся на ваше понимание — мы уважаем конфиденциальность наших клиентов. Поэтому не предоставляем информацию об аренде объектов на нашей территории третьим лицам, — ответила на русском языке администрация комплекса. (Дмитрий Кузнецов)