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Администрация катка в Хатинохе — о тренировках Медведевой: «Мы уважаем конфиденциальность наших клиентов»

10:17
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Администрация комплекса Flat Hachinohe, в которую входит спортивная Flat Arena, ответила на запрос «СЭ» о том, проводит ли занятия на катке российская фигуристка Евгения Медведева. Ранее японские болельщики утверждали, что Медведева якобы нарушает карантин и проводит в Хатинохе тренировки. С 29 апреля по 6 мая согласно официальной информации на сайте все сооружения в комплексе закрыты.

— Надеемся на ваше понимание — мы уважаем конфиденциальность наших клиентов. Поэтому не предоставляем информацию об аренде объектов на нашей территории третьим лицам, — ответила на русском языке администрация комплекса. (Дмитрий Кузнецов)

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