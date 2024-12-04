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Тарасова об Авериных в «Ледниковом периоде»: «Ноги красивые, носочки тянутся — одно удовольствие»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своем впечатлении от выступления Дины и Арины Авериных в «Ледниковом периоде».

«Они, конечно, большие профессионалы. Их берут в поддержу уверенно, хотя они сроду этого не делали. Ноги красивые, носочки тянутся — одно удовольствие. Видно, что девочка самим нравится. И мне тоже. С каждой неделей они прогрессируют, получают «шестерки». И очень приятно, что Ирина Александровна к нам пришла. Ждать ли ее еще на «Ледниковом периоде»? Она сказала, что работы много, все-таки это великий тренер. Но еще раз, возможно, заглянет», — сказала Тарасова «ВсеПроСпорт».

В новом сезоне Дина Аверина выступает в паре с Дмитрием Соловьевым, а Арина — с Владимиром Морозовым.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Арина Аверина
Дина Аверина
Татьяна Тарасова
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