Сегодня, 01:24

Американцы Чок и Бэйтс победили в соревнованиях танцоров на Гран-при США

Павел Лопатко
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли в соревнованиях танцоров на Гран-при США — 212,58 балла.

За произвольный танец Чок и Бэйтс получили 127,81 балла, за ритм-танец — 84,77.

Второе место по итогам Гран-при заняли канадцы Маржори Ляжуа и Захари Ляга — 197,16 (119,74 + 77,42), а третье — представители Франции Евгения Лопарева и Жоффри Бриссо — 192,61 (115,89 + 76,72).

Следующий этап Гран-при пройдет в Финляндии 21—22 ноября.

