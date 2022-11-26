Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:24

Туктамышева не расстроилась из-за ошибок в короткой программе на «Гран-при» в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих ошибках в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Перми.

После первого дня соревнований фигуристка занимает второе место (78,74), проиграв ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой (81,59).

— Что случилось на дорожке? Споткнулась, ничего страшного, так бывает, — сказала Туктамышева. — Настроение хорошее — я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием, на дорожке споткнулась. Публика потрясающая, классно, было очень круто. Успела ли согреться? Тут душно на катке, не успела замерзнуть.

Женщины выступят с произвольными программами на этапе «Гран-при» в Перми в воскресенье, 27 ноября. Начало — в 12.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
«Блаттер говорил: «Если бы достал из шарика США, а не Катар, еще бы поработал». Интервью Мутко — о ЧМ-2022, отстранении России, Федуне и Fan ID
«Зла было много». Как легендарный Веденин нанес норвежцам самое позорное поражение в их истории
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
В Италии признали свою ошибку при введении эмбарго на нефть из России
По подозрению в тройном убийстве в Луховицах задержан подросток
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Муравьева обыграла Туктамышеву в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Перми

Ученица Плющенко рассказала, почему не любит утренние тренировки
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости