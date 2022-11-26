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Сегодня, 14:20

Муравьева обыграла Туктамышеву в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Перми

Мария Гусева
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Софья Муравьева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Софья Муравьева лидирует после короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Перми. Спортсменка набрала 81,59 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (78,74), третьей стала Ксения Синицына (70,94 балла).

В воскресенье, 27 ноября, девушки выступят с произвольными программами.

Фигурное катание

«Гран-при России»

Шестой этап

Женщины

Короткая программа

1. Софья Муравьева — 81,59

2. Елизавета Туктамышева — 78,74

3. Ксения Синицына — 70,94

4. Алина Горбачева — 65,43

5. Виктория Федянина — 64,62

6. Виктория Нестерова — 60,76

7. Екатерина Анисимова — 60,14

8. Анна Фролова — 58,86

9. Ксения Говорова — 57,66

10. Вероника Малышева — 54,35

11. Екатерина Скулкина — 51,26

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Ксения Синицына
Софья Муравьева
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