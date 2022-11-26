Муравьева обыграла Туктамышеву в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Перми
Софья Муравьева лидирует после короткой программы на шестом этапе «Гран-при России» в Перми. Спортсменка набрала 81,59 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева (78,74), третьей стала Ксения Синицына (70,94 балла).
В воскресенье, 27 ноября, девушки выступят с произвольными программами.
Фигурное катание
«Гран-при России»
Шестой этап
Женщины
Короткая программа
1. Софья Муравьева — 81,59
2. Елизавета Туктамышева — 78,74
3. Ксения Синицына — 70,94
4. Алина Горбачева — 65,43
5. Виктория Федянина — 64,62
6. Виктория Нестерова — 60,76
7. Екатерина Анисимова — 60,14
8. Анна Фролова — 58,86
9. Ксения Говорова — 57,66
10. Вероника Малышева — 54,35
11. Екатерина Скулкина — 51,26
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