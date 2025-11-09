Стал известен предварительный состав участников Гран-при России в Москве
Федерация фигурного катания на коньках России объявила предварительный состав участников этапа Гран-при в Москве.
Соревнования пройдут в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также танцы на льду.
Мужчины: Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Михаил Полянский, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Данил Федосимов, Дамир Черипка.
Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Мария Мазур, Аделия Петросян, Мария Пулина, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Екатерина Ципухина, Вероника Яметова.
Танцы на льду: Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.
Этап Гран-при пройдет с 15 по 16 ноября.