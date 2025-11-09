Фигурное катание
9 ноября, 18:01

Даниелян — о возможном завершении карьеры: «Легко было пнуть это все и уйти»

Елена Федянина
Автор

Фигурист Артур Даниелян рассказал, что путь к серебру этапа Гран-при России был непростым. В Казани 21-летний спортсмен занял второе место, уступив Владиславу Дикиджи.

— Это большой шаг. Уже столько лет я бьюсь с тренерами, уже все испробовали. Я знал, что мне нужно время, что возможно потребуется год, два, три. И я рад, что я переждал, что не опустил руки и не сказал — все. Хотелось, но это легко. Легко пнуть это все и пойти дальше что-то делать. Но это часть моей жизни, которую надо, если завершить, то красиво. Пока я не хочу завершать, поэтому пока катаемся и надеюсь, что дальше будет лучше, чище, круче.

Конечно, мне не 15 лет уже, и каких-то глобальных травм нет. Просто выхожу и плохо катаюсь — ну, что я могу сделать? Нужно было время, нужно было, видимо, перестроиться, найти подход к себе, к своему телу. Я же тоже пропорционально меняюсь — это все требует большого количества времени. Голова, столько пропусков было, травм. Ну, это все позади, и дождались, — сказал Даниелян.

Артур Даниелян
