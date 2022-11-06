Шанаева и Дрозд рассказали о работе с Жулиным

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали свое выступление на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Спортсмены заняли второе место, набрав 198,45 балла по сумме двух программ.

«Сегодня мы испытали кайф от того как мы катались. Невероятно принимала публика, одно удовольствие было кататься. Фантастически! Один тот факт, что вся команда поехала с нами на соревнования и каждый день с нами работает, говорит о заинтересованности тренерского штаба. Помним о всех, наша команда — это не только сам Александр Вячеславович Жулин. Это и хореографы, и специалисты по поддержкам.

Мы только начинаем свой путь. Конечно, мы не будем кокетничать и говорить, что все это не важно. Первое место важно. Но, в любом случае, это не единственный старт у нас. Как бы что ни случилось, мы будем бороться и, самое главное, показывать прогресс от старта к старту. Это не только наше внутреннее ощущение, но и мнение окружающих. Путь у нас долгий. От себя мы будем прикладывать все усилия.

Для нас спорт — это профессия. Все мы знаем, для чего приходим на каток. Соревнования — это показатель нашего результата, поэтому от самих себя мы требуем максимума на каждой тренировке», — сказал Дрозд.

«Мы очень любим наших тренеров. У нас дружная группа, мы равняемся на самих себя. Есть тренировочный план, мы его выполняем. А как его выполняют ребята, мы не смотрим. Конечно было бы лучше выиграть, но мы не расстраиваемся. Все впереди, у нас будет еще один этап», — добавила Шанаева.

Первое место в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Казани заняла пара Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, набравшая 202,57 балла по сумме двух выступлений.