Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли этап «Гран-при России» в Казани в танцах на льду
Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный выиграли этап «Гран-при России» в Казани в танцах на льду.
Фигуристы показали лучший результат в произвольном танце (121,07 балла) и стали первыми по сумме двух программ (202,57)
Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (198,45 балла по сумме двух выступлений), на третьей строчке — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (182,30).
Фигурное катание
«Гран-при России»
3-й этап
Сочи
Произвольный танец
1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный — 121,07 балла
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 119,31
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 106,97
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 100,05
5. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 97,40
6. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 84,48
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 82,52
Итоги
1. Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный — 202,57 балла
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 198,45
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 182,30
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 170,21
5. Александра Кравченко/Александр Шустицкий — 161,69
6. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин — 141,80
7. Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев — 132,29