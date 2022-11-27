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Сегодня, 16:15

Рудковская — после второго места Муравьевой: «Гран-при России становится семейной драмой, как у Кардашьян»

Рудковская прокомментировала итоги шестого этапа «Гран-при России»
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» и жена тренера Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала «СЭ» итоги шестого этапа «Гран-при России». Фигуристка школы Софья Муравьева стала второй, проиграв всего 0,79 балла Елизавете Туктамышевой, которую тренирует экс-наставник Плющенко Алексей Мишин.

— Евгению Плющенко немного не хватило, чтобы обыграть своего наставника Алексея Мишина. Что скажете?

— Гран-при становится семейной драмой, как у Кардашьян. Соня — молодец, сделала все что могла. Наша команда ее достойно встретит, все дети ждут ее и болели за нее в академии. Она — наш лидер! Сериал «Гран-при России» раскручивается и к завершению становится все интереснее, но и драматичнее одновременно, даже острее, чем история противостояния с штабом «Тим Тутберидзе», которую так полюбили наши СМИ.

Сегодняшняя дуэль Туктамышевой и Муравьевой — самая крутая дуэль всей минувшей серии «Гран-при»! Уверена, что у нашей Муры появится еще больше поклонников по всему миру, она это заслужила, — сказала Рудковская.

Муравьева после подведения итогов настолько расстроилась, что не вышла к журналистам в микст-зоне.

Яна Рудковская
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