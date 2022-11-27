Бестемьянова пожелала Алине Горбачевой стабильности во взрослом спорте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о фигуристке Алине Горбачевой, занявшей третье место на шестом этапе «Гран-при России».

«Горбачева несколько прекрасных четверных сделала на разминке. Чистые, очень красивые прыжки. Она не первый год прыгает прыжки в четыре оборота, мы знаем, что она это умеет. Дай бог ей во взрослом спорте быть более стабильной на старте, а не только на разминке. Очень красивая фигуристка», — приводит «Газета.Ru» слова Бестемьяновой.

В произвольной программе Горбачева выполнила попытку исполнения четверного сальхова, однако допустила помарку. Набрав по сумме двух программ 210,86 балла, она стала третьей на этапе «Гран-при России» в Перми. Победу одержала Елизавета Туктамышева (239,94). Второе место заняла Софья Муравьева (239,15).