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Сегодня, 19:33

Мозалев: «Моя цель — золото Олимпиады»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Андрей Мозалев.
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев после произвольной программы в финале «Гран-при России» сказал, что его цель — золото Олимпиады и он верит, что россиян допустят до участие в Играх.

«Ощущения классные, ехалось легко, — сказал Мозалев. — Были, конечно, срывы. Мне настолько приятно было здесь кататься, что эти срывы никак не повлияли на мое настроение.

Сезон у меня выдался сложноватый. Они все достаточно сложные. Это был особенным. В начале сезона после прокатов была небольшая травма, восстанавливался. Думал — ехать или не ехать на этап Гран-при в Казани. Я упал, ударился коленом, оно распухло, было в два раза больше. Но я быстро пришел в форму, поехал, да, там было сложно, но все равно, откатал. Последующие старты было полегче, но все равно не настолько.

Много, над чем надо работать. Помимо прыжков, это вращение и катание. Чтобы на каждом турнире получать четвертый уровень дорожки, а не третьего. Третий — это уже не мой уровень. Понятное дело, буду работать над стабильностью. Прибавлять, вставлять другие четверные. Моя цель — золото Олимпиады, а его просто так не получить.

Верю ли, что Олимпиада для наших спортсменов будет? Еще три года, думаю, за это время что-то точно поменяется и нас допустят. Верю в это. Готов ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Все равно, все знают, что я спортсмен из России, русский фигурист.

Впереди еще турнир шоу-программ. Это больше шоу, понятно. Но все равно, он достаточно важный. Хочется сделать номер, чтобы претендовать на тройку".

За произвольную программу в финале «Гран-при России» Мозалев набрал 268,96 балла.

Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
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