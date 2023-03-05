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Сегодня, 19:28

Алиев рассказал, что мог бы пропустить сезон 2022/23

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев после проката произвольной программы в финале «Гран-при России» рассказал, что мог бы пропустить текущий сезон и что его пока держит в фигурном катании.

«На чемпионате России вроде как попал в сборную, это меня держит. Были в том году мысли, чтобы взять паузу. Но паузу не брал, сезон выдался на позитивной ноте. Не хочу забегать туда, это слишком далеко. Это только март.

Также Алиев добавил, что сегодня хорошо откатал благодаря своим родителям: «Катал благодаря родителям, в голове крутился разговор с отцом вчера. Сказал, что любить меня не перестанет. Такие разговоры не часто, когда какие-то падения», — заявил Алиев.

В короткой программе Алиев стал предпоследним, в произвольной набрал 195,9 балла.

Дмитрий Алиев
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