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Сегодня, 19:10

Мишин прокомментировал победы Туктамышевой и Семененко на этапе «Гран-при России» в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Тренер Алексей Мишин рассказал о главной задаче, которую удалось решить на этапе «Гран-при России» в Перми. Ученики 81-летнего специалиста Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко победили на этапе, Матвей Ветлугин занял шестое место.

«Я рад, что наши ребята, наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью, решили главную задачу — задачу стабильности. Спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьезное спортивное будущее», — заявил Мишин.

Софья Муравьева. Ученица Тутберидзе снялась — ученица Плющенко едва не выиграла. Что будет на чемпионате России?

Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
Елизавета Туктамышева
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