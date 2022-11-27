Ученица Тутберидзе снялась — ученица Плющенко едва не выиграла. Что будет на чемпионате России?

Елизавета Туктамышева красиво сорвала первую большую победу Софьи Муравьевой — воспитанницы молодого тренера.

«Гран-при России», 6-й этап (Пермь)

Женщины

1. Елизавета Туктамышева — 239,94

2. Софья Муравьева — 239,15

3. Алина Горбачева — 210,86

Битва за победу в Перми была самой жесткой за всю эту серию «Гран-при» — и судьбу первого места решили 0,8 балла. Это всего 0,3% от суммы — и при таких цифрах невозможно точно установить победителя. После проката Софьи я писал репортаж под ее победу, и по закону подлости, конечно, пришлось все переписывать — ученице Плющенко не хватило немного компонентов, немного чистоты на первом тройном акселе. Каких-то деталей. Если бы выиграла Муравьева — можно было бы сказать, что Лизе не хватило вращений и дорожек. Но не восхититься Туктамышевой невозможно — ее баллы третьи в стране, причем первые две суммы — у Валиевой. Лиза становится очевидным фаворитом чемпионата России через три недели.

Как все начиналось

Но битва была не только за первое место, но и за те, что подальше, — всем хочется на чемпионат России. В первой разминке, которая традиционно считается разогревом для второй, стоит выделить двух человек. Во-первых, Анну Фролову, перед которой реально стояла задача попасть на чемпионат России (топ-18 зачета «Гран-при») и сделать заявку на финал «Гран-при» (топ-12, но отбираются с учетом нескольких критериев). Аня, которая пропускала полтора года из-за травмы, перестраховалась, и прыжки получились закрытыми, осторожными. Но откатала она без падений, набрав 183,60. Зажгла по-настоящему Вероника Малышева, откатав свою программу на 116 баллов, что для фигуристки из региона — результат уровня открытия шампанского по возвращении домой. Первый канал настолько впечатлился, что вывел титр некой Анастасии Константинопольской с мировым рекордом 334,55 балла. Возможно, ребята что-то знают, но такой фигуристки вроде бы пока нет.

Но и вторая разминка впечатлила. Муравьева настолько рвалась на лед за своей первой большой победой в карьере, что хотела выпрыгнуть до официального приглашения на лед на разминку. Туктамышева решила в шутку схватить конкурентку за комбинезон. А не схватила бы — как знать, позвонил бы Эдуард Аксенов из «Хрустального», и быть штрафу в балл, как на чемпионате России. Спасла, получается.

В финальной шестерке было две фигуристки, которые боролись за выход на чемпионат России. Виктория Федянина из местной школы «Орленок» показала, что такое домашнее боление: подняла пермский зал и кокетливо играла глазами в kiss-and-cry. Классная хореография, пластика — она заслужила поездку в Красноярск. И если таких смелых (и весьма высоких) девушек будет больше в первых разминках, они смогут пополнять разминки последние.

В Перми — почти без падений

Удивительный факт — почти все девушки откатали без падений и ошибок, одна лучше другой. В то же время — почти без четверных. Вообще с ультра-си в этом сезоне у взрослых отнюдь не так хорошо, как мы привыкли думать о русских девушках. Аксели получаются, а вот удачных попыток квадов, например 4 из 18, меньше четверти. Но четверной мы все-таки увидели. От того, кого вы знаете не очень хорошо — ибо нет лейбла Тутберидзе над головой. От Алины Горбачевой.

Синицына, оценками которой вчера можно было возмутиться, сейчас не наработала на бронзу. И 200 тысяч ушли именно Алине — фигуристке из Краснодара, которая тренировалась в Твери, потом переехала в Подмосковье. Она сделала спорный четверной сальхов, но главное — скрутила и не упала. Приземление вышло несуразным, но для победы над Синицыной его хватило.

Когда определились с бронзой, можно начинать и разборку за золото. Разбирались Туктамышева и Муравьева. И Лиза сделала все, чтобы психологически поддавить соперницу. Два идеальнейших тройных акселя — у Лизы по ним 6 из 6 на «Гран-при». Спасла пару прыжков во второй части. И отыграла мимикой и телом тему одиночества даже сильнее, чем в Москве.

Плющенко не хватило чуть-чуть до первой победы

Но Муравьевой надо было выходить и делать. И как раз пермское выступление должно было показать, готова ли Софья превратиться в топ-фигуристку взрослого уровня, а не перспективную юниорку.

И она справилась. Наверняка знала, что надо делать все, и особенно два тройных акселя, в начале. Может, не видела баллы Туктамышевой, но даже по реакции трибун все было понятно. Немного жаль, что этого не хватило. Разница между двумя фигуристками — 0,79 балла. Можно до пены у рта спорить, сильнее ли «Ромео и Джульетта» одиночества Туктамышевой. Вокруг Лизы было столько несправедливости в карьере, что она заслужила компенсацию. Правда, почему ее должна давать Софья? Она, «первая у Плющенко», как сказала Татьяна Тарасова, тоже уже наработала на первую большую взрослую победу. В общем, драматургия по всем канонам.

Конечно, здесь не хватало Петросян — для разнообразия стилей и определения сильнейшего. Обогнала бы Аделия таких Соню и Лизу — большой вопрос. Но для ответа на него и существует чемпионат России.