Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на ЧМ в Стокгольме

22:31
Теги:

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали победу на чемпионате мира в Стокгольме. Для дуэта это золото стало первым в карьере.

«Я так рада, не знаю, что сказать. Могу только улыбаться», — сказала Синицина.

«Сейчас мне нечего сказать. Я оставил все эмоции на льду и полностью опустошен, — добавил Кацалапов. — Все организовано на высоком уровне. Не хватало только зрителей.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...