Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на ЧМ в Стокгольме

Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали победу на чемпионате мира в Стокгольме. Для дуэта это золото стало первым в карьере.

«Я так рада, не знаю, что сказать. Могу только улыбаться», — сказала Синицина.

«Сейчас мне нечего сказать. Я оставил все эмоции на льду и полностью опустошен, — добавил Кацалапов. — Все организовано на высоком уровне. Не хватало только зрителей.