Синицина и Кацалапов прокомментировали победу на ЧМ в Стокгольме
22:31
Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали победу на чемпионате мира в Стокгольме. Для дуэта это золото стало первым в карьере.
«Я так рада, не знаю, что сказать. Могу только улыбаться», — сказала Синицина.
«Сейчас мне нечего сказать. Я оставил все эмоции на льду и полностью опустошен, — добавил Кацалапов. — Все организовано на высоком уровне. Не хватало только зрителей.
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