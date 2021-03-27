Ягудин назвал героем Семененко после выступления в произвольной программе на ЧМ
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Евгения Семенко в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.
«Я вчера всю ночь не спал, переживал за Женю. Было монго вопросов кого отправлять, но он выиграл Кубок России и его отправили на мир. Это его дебют, давление на молодого спортсмена нереальное. Здесь еще есть дополнительное волнение у парня, разыгрываются олимпийские квоты.
Он вышел и с таким хладнокровием катается. Я еще на тренировках восхищался этим парнем. Чистейший прокат. В данный момент Семененко надо носить на руках», - сказал Ягудин в эфире «Первого канала».
Семененко за произвольную программу получает 171,59 балла, набрав 258,45 по сумме двух выступлений. Спортсмен занимает первое промежуточное место
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю