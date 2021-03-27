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Ягудин назвал героем Семененко после выступления в произвольной программе на ЧМ

15:22
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление Евгения Семенко в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Я вчера всю ночь не спал, переживал за Женю. Было монго вопросов кого отправлять, но он выиграл Кубок России и его отправили на мир. Это его дебют, давление на молодого спортсмена нереальное. Здесь еще есть дополнительное волнение у парня, разыгрываются олимпийские квоты.

Он вышел и с таким хладнокровием катается. Я еще на тренировках восхищался этим парнем. Чистейший прокат. В данный момент Семененко надо носить на руках», - сказал Ягудин в эфире «Первого канала».

Семененко за произвольную программу получает 171,59 балла, набрав 258,45 по сумме двух выступлений. Спортсмен занимает первое промежуточное место

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