Семененко сделал два четверных в произвольной программе на ЧМ

Российский фигурист Евгений Семененко без ошибок исполнил произвольную программу на чемпионате мира с двумя четвертными прыжками.

Он сделал четверной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель+тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной риттбергер+двойной аксель.

Евгений Семененко за произвольную программу получает 171,59 балла, набрав 258,45 по сумме двух выступлений. Спортсмен занимает первое промежуточное место.