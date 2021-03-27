Семененко сделал два четверных в произвольной программе на ЧМ
15:39
Российский фигурист Евгений Семененко без ошибок исполнил произвольную программу на чемпионате мира с двумя четвертными прыжками.
Он сделал четверной тулуп, четверной сальхов, каскад тройной аксель+тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной аксель, каскад тройной флип+ойлер+тройной сальхов, каскад тройной риттбергер+двойной аксель.
Евгений Семененко за произвольную программу получает 171,59 балла, набрав 258,45 по сумме двух выступлений. Спортсмен занимает первое промежуточное место.
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