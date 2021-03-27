Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Елена Радионова прокомментировала результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Конечно, меня очень впечатлила Лиза Туктамышева. Она — боец! Все наши девчонки молодцы. Саша пошла на риск. Да, что-то не получилось, но было видно ее старание. Она все равно владеет этими элементами, просто нужно их накатать. У Евгения Плющенко огромный опыт, но тут по большей части все зависит от профессионализма спортсмена. Тренер здесь — вспомогательное звено, он принимал решения включать такие элементы в программу исходя из своего опыта. Вчера был исторический результат, это прорыв в одиночном женском катании. Нужно сохранить такой же задел на олимпиаду», — сказала Радионова «СЭ».

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Владимир Пушкарев)