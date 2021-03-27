Вручение медалей Трусовой, Щербаковой и Туктамышевой за победу на ЧМ. Видео

В Стокгольме (Швеция) прошла церемония награждения призеров чемпионата мира по фигурному катанию.

26 марта по результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

Для Щербаковой и Трусовой это дебютный чемпионат мира. Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.