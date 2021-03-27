Трусова рассказала о выборе музыки для своих программы

Российcкая фигуристка Александра Трусова рассказала о процессе выбора музыки для своих программ.

«Я тоже обычно участвую в выборе музыки, а в выборе элементов — всегда. (улыбается) Насчет движений — ставят тренеры, я редко выбираю. Про подходит — короткая не подходит моему образу в жизни, но я сама стараюсь максимально соответствовать этой музыке», — сказала Трусова.

Александра Трусова заняла третье место. Победила Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева.

(Дмитрий Кузнецов)