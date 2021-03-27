Туктамышева посвятила серебро ЧМ всем женщинам в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, кому посвятила серебряную медаль, завоеванную на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)!

Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место! Спасибо всем за поддержку и веру в меня!» – написала Туктамышева в Instagram.

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль чемпионата мира-2021 в Стокгольме, по сумме двух программ набрав 220,46 балла.

Победу одержала Анна Щербакова (233,17). Третье место у еще одной россиянки – Александры Трусовой (217,20).